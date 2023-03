Olimpia Milano, Messina raggiante dopo la vittoria con l’Olimpyacos: “Complimenti ai ragazzi” (Di sabato 4 marzo 2023) “Complimenti ai ragazzi e anche al pubblico che ha creato ancora una volta un’atmosfera fantastica. Credo che la chiave sia stato lo spirito competitivo con cui abbiamo giocato. Abbiamo forzato quattro o cinque palle e due, che sino sinonimo di aggressività. Abbiamo anche attaccato bene i loro cambi difensivi, ma credo che la differenza l’abbia fatta la competitività con cui abbiamo giocato”. Lo ha detto il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, dopo la bella vittoria contro Olympiacos in Eurolega al Forum di Assago: “Anche oggi il nucleo italiano ci ha dato tanto, punti, rimbalzi, approccio, per cui sono contento. Ovviamente per creare questo divario noi abbiamo giocato un po’ meglio di quello che possiamo, loro un po’ al di sotto. Ma è giusto congratularsi con i ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) “aie anche al pubblico che ha creato ancora una volta un’atmosfera fantastica. Credo che la chiave sia stato lo spirito competitivo con cui abbiamo giocato. Abbiamo forzato quattro o cinque palle e due, che sino sinonimo di aggressività. Abbiamo anche attaccato bene i loro cambi difensivi, ma credo che la differenza l’abbia fatta la competitività con cui abbiamo giocato”. Lo ha detto il coach dell’, Ettorela bellacontro Olympiacos in Eurolega al Forum di Assago: “Anche oggi il nucleo italiano ci ha dato tanto, punti, rimbalzi, approccio, per cui sono contento. Ovviamente per creare questo divario noi abbiamo giocato un po’ meglio di quello che possiamo, loro un po’ al di sotto. Ma è giusto congratularsi con i ...

