Ogni promessa è debito, lo chef Barbieri taglia i capelli al vincitore di Masterchef Edoardo in piazza Duomo (Di sabato 4 marzo 2023) Ogni promessa è debito, si dice, e se la promessa è fatta un attimo dopo la pioggia di coriandoli sulla proclamazione del vincitore di Masterchef Italia non la si può non mantenere. Giovedì sera, proprio pochi istanti dopo l'urlo fatidico del nome di Edoardo Franco sulla formula "il vincitore è…", chef Bruno Barbieri aveva dato appuntamento in piazza Duomo a Milano al trionfatore del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – concluso su Sky e in streaming su NOW con un record di ascolti, è stata la finale più vista degli ultimi 3 anni con oltre un milione di spettatori di media. Detto, fatto. Stamattina, chef Bruno e il dodicesimo ...

