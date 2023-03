Oggi 4 marzo: San Casimiro. Il principe che lascia tutto per il Signore (Di sabato 4 marzo 2023) San Casimiro, rampollo del sovrano di Polonia e Lituania, rinuncerà a tutti i benefici della sua agiata condizione per la gloria celeste. Morirà in giovane età dopo aver scelto una vita di castità e purezza, diventando esempio e protettore dei giovani. Il principe Casimiro, granduca di Lituania, fu uno dei tredici del re di Polonia L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 marzo 2023) San, rampollo del sovrano di Polonia e Lituania, rinuncerà a tutti i benefici della sua agiata condizione per la gloria celeste. Morirà in giovane età dopo aver scelto una vita di castità e purezza, diventando esempio e protettore dei giovani. Il, granduca di Lituania, fu uno dei tredici del re di Polonia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

