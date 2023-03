Obesity Day: 1 italiano su 2 è in sovrappeso (Di sabato 4 marzo 2023) Obesity Day: il 46% della popolazione italiana, 25 milioni di persone, è in sovrappeso, o obeso. Il problema riguarda anche la fascia giovane della popolazione, circa il 26% dei minori tra i 3 e i 17 anni, cioè 2,2 milioni di bambini. Sono i risultati di un’analisi Coldiretti diffusi in occasione della Giornata mondiale dell’obesità ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)Day: il 46% della popolazione italiana, 25 milioni di persone, è in, o obeso. Il problema riguarda anche la fascia giovane della popolazione, circa il 26% dei minori tra i 3 e i 17 anni, cioè 2,2 milioni di bambini. Sono i risultati di un’analisi Coldiretti diffusi in occasione della Giornata mondiale dell’obesità ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Obesity day, Coldiretti Puglia: “Un pugliese su due e’ in sovrappeso, il 37% dei minori” - Ingestibile79 : @sicampeggia Ma che bellissimo, amici. Il World Obesity Day ?? Ringrazio @sicampeggia e @fabius10scudi - samontalbano49 : RT @e_didone: Oggi 4 marzo è la Giornata mondiale dell'obesità (World Obesity Day) in tutto il mondo. In Italia, oltre il 46% degli adulti… - Susanna03447691 : RT @explor40: Sabato 4 Marzo ?? WORLD OBESITY DAY 2023 Oggi è la 'Giornata Mondiale Contro l'Obesità' 'Cambiamo le prospettive per tutelare… - Agricolae1 : #Obesityday, @coldiretti , in #sovrappeso 1 italiano si 2 -