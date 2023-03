“O l’Ordine dei Giornalisti è affetto da “correttismo” o il Governo vuole la censura!”: colloquio con Corrado Formigli (Di sabato 4 marzo 2023) La notizia è folle, surreale, si stenta a crederci: l’Ordine dei Giornalisti avrebbe aperto un esposto contro Corrado Formigli e la sua Piazza Pulita per aver mostrato nella puntata di giovedì 2 marzo le scarpine di un bambino. Corrado, è una notizia vera o è una fake?“È quello che ho letto anch’io sulle agenzie. Di più non so. Ieri mi ha chiamato l’Ansa dicendomi che era stata diramata una nota del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine che chiedeva di valutare, fatto salvo il diritto di cronaca, la spettacolarizzazione di una tragedia. Il fatto contestato è che Piazza Pulita abbia mostrato, sul tavolo dello studio, la scarpina che Sara Giudice, la bravissima inviata che era stata a Cutro, tornando, aveva portato con sé. Una scarpina raccolta sulla spiaggia. Durante ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) La notizia è folle, surreale, si stenta a crederci:deiavrebbe aperto un esposto controe la sua Piazza Pulita per aver mostrato nella puntata di giovedì 2 marzo le scarpine di un bambino., è una notizia vera o è una fake?“È quello che ho letto anch’io sulle agenzie. Di più non so. Ieri mi ha chiamato l’Ansa dicendomi che era stata diramata una nota del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale delche chiedeva di valutare, fatto salvo il diritto di cronaca, la spettacolarizzazione di una tragedia. Il fatto contestato è che Piazza Pulita abbia mostrato, sul tavolo dello studio, la scarpina che Sara Giudice, la bravissima inviata che era stata a Cutro, tornando, aveva portato con sé. Una scarpina raccolta sulla spiaggia. Durante ...

