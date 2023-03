Nuova visita medica per Alfredo Cospito: “Salute in deterioramento” (Di sabato 4 marzo 2023) Settimana critica per le condizioni di Salute di Alfredo Cospito, il leader degli anarchici detenuto al 41 bis presso il carcere di Opera, a Milano. Questa mattina il dottor Andrea Crosignani, medico di fiducia scelto dal legale Flavio Rossi Albertini, ha visitato il 55enne pescarese che da 136 giorni ha attuato un rigoroso sciopero della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Settimana critica per le condizioni didi, il leader degli anarchici detenuto al 41 bis presso il carcere di Opera, a Milano. Questa mattina il dottor Andrea Crosignani, medico di fiducia scelto dal legale Flavio Rossi Albertini, hato il 55enne pescarese che da 136 giorni ha attuato un rigoroso sciopero della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vonderleyen : Inizio la mia visita della Sicilia a Capaci, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di… - macho_com : Guerre: La Storia Cancellata: La presidente Meloni, in visita a Nuova Delhi, ha dichiarato che “l’aggressione russa… - spassoinravenna : 'SPRITZ & THE CITY', UN GIOVEDÍ ALLA RISCOPERTA DI RAVENNA Dopo il successo e gli apprezzamenti del primo appuntam… - AnffasModica : RT @AnffasNazionale: ?? Gli approfondimenti di #Anffas in pillole ? ?? Pillola n. 243 - Non potrò recarmi a visita di revisione per l'#invali… - CRALTLC : ***NUOVA CONVENZIONE ESTETIC BAU-Toelettatura Beauty e Spa*** Visita la pagina dedicata e scopri i vantaggi riserva… -