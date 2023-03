Nottingham Forest vs Everton – probabili formazioni e ultime notizie (Di sabato 4 marzo 2023) Il Nottingham Forest accoglie l’Everton al City Ground domenica 5 marzo pomeriggio, con soli quattro punti che separano le rivali per la retrocessione in Premier League. Con una partita in più rispetto all’Everton, i Tricky Trees si trovano a quattro punti dal terzetto di coda, mentre i Toffees si trovano a un punto dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di Nottingham Forest vs Everton è previsto alle 15 Anteprima della partita Nottingham Forest vs Everton a che punto sono le due squadre Nottingham Forest Dopo aver tenuto il Manchester City in un pareggio per 1-1 al City Ground, il Nottingham Forest sarebbe stato fiducioso di mettere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 marzo 2023) Ilaccoglie l’al City Ground domenica 5 marzo pomeriggio, con soli quattro punti che separano le rivali per la retrocessione in Premier League. Con una partita in più rispetto all’, i Tricky Trees si trovano a quattro punti dal terzetto di coda, mentre i Toffees si trovano a un punto dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver tenuto il Manchester City in un pareggio per 1-1 al City Ground, ilsarebbe stato fiducioso di mettere ...

Nottingham Forest - Everton, Premier League: formazioni, pronostici Nottingham Forest - Everton è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici. Se da un lato la lotta per il titolo in ... Sampdoria, Audero spiega il no al Nottingham a gennaio Commenta per primo Il portiere e capitano della Sampdoria Emil Audero ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando tra le altre cose le ragioni del suo no al Nottingham Forest a gennaio: 'Ho pensato che servisse ogni sforzo per uscire da questa situazione. Ho avuto un'offerta, ma dovevo ricambiare la fiducia ricevuta qui: non era giusto andarsene così'.