Non solo commercio Ecco cosa significa l’accordo tra Emirati e Turchia

Gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia hanno firmato un patto che, secondo lo Stato del Golfo, potrebbe più che raddoppiare il volume degli scambi bilaterali, portandolo a 40-45 miliardi di dollari entro i prossimi cinque anni. l'accordo globale, una cui bozza era stata annunciata l'anno scorso, è stato finalizzato venerdì 3 marzo ad Abu Dhabi durante una visita del ministro del commercio turco, Mehmet Mus. l'accordo prevede la riduzione dell'82% delle tariffe doganali tra i due Paesi, ha dichiarato in un'intervista Thani Al Zeyoudi, ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti per il commercio estero. Sebbene si tratti di un'intesa dal carattere economico-commerciale, il valore dell'accordo tra Abu Dhabi e Ankara è molto più ampio.

