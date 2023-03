“Non potevo crederci”. Due euro come mancia, poi la scoperta bomba del cameriere italiano: tutti increduli (Di sabato 4 marzo 2023) Lascia la mancia, poi la scoperta choc. La vicenda è accaduta a Benevento e più precisamente nell’Osteria Leone, proprio durante il turno di lavoro di uno dei dipendenti. Il servizio stava procedendo come di consueto fino a quando il cliente non lascia la mancia di 2 euro. Da subito, però, il cameriere nota qualcosa di strano. E non si è sbagliato affatto. scoperta choc sulla mancia di 2 euro, il racconto di Mario Leone. Da non crederci, eppure il dipendente dell’Osteria Leone di Benevento ha testimoniato tutto su Tik Tok non appena resosi conto di tutto. Tra le mani, la sola moneta di 2 euro, ma non una qualsiasi. La rarità salta subito all”occhio: la moneta di 2 euro ne vale in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Lascia la, poi lachoc. La vicenda è accaduta a Benevento e più precisamente nell’Osteria Leone, proprio durante il turno di lavoro di uno dei dipendenti. Il servizio stava procedendodi consueto fino a quando il cliente non lascia ladi 2. Da subito, però, ilnota qualcosa di strano. E non si è sbagliato affatto.choc sulladi 2, il racconto di Mario Leone. Da non, eppure il dipendente dell’Osteria Leone di Benevento ha testimoniato tutto su Tik Tok non appena resosi conto di tutto. Tra le mani, la sola moneta di 2, ma non una qualsiasi. La rarità salta subito all”occhio: la moneta di 2ne vale in ...

