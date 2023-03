Non mi piaccio e mi rifaccio (Di sabato 4 marzo 2023) Gli interventi estetici su minori (soprattutto ragazzine) sono cresciuti del 33 per cento negli ultimi quattro anni. Il segnale di un disagio e di un senso di inadeguatezza, veicolati molto spesso dai social. «Tesoro, che ti regaliamo per i tuoi 15 anni?». «Il seno nuovo». Parole che lasciano ammutoliti i genitori. E che sono il preludio di un percorso, fatto di martellanti richieste dell’adolescente e tentativi di resistenza di mamma e papà, che finisce dal chirurgo plastico. Secondo i dati della Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva rigenerativa ed estetica, negli ultimi quattro anni gli interventi su minori sono cresciuti del 33 per cento, del 19,3 per cento nel solo 2021. L’Italia è al nono posto nella classifica mondiale con poco meno di 700 mila «ritocchini» su under 18, seconda dopo la Germania. Di questi, 385 mila sono «soft», le classiche punturine all’acido ... Leggi su panorama (Di sabato 4 marzo 2023) Gli interventi estetici su minori (soprattutto ragazzine) sono cresciuti del 33 per cento negli ultimi quattro anni. Il segnale di un disagio e di un senso di inadeguatezza, veicolati molto spesso dai social. «Tesoro, che ti regaliamo per i tuoi 15 anni?». «Il seno nuovo». Parole che lasciano ammutoliti i genitori. E che sono il preludio di un percorso, fatto di martellanti richieste dell’adolescente e tentativi di resistenza di mamma e papà, che finisce dal chirurgo plastico. Secondo i dati della Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva rigenerativa ed estetica, negli ultimi quattro anni gli interventi su minori sono cresciuti del 33 per cento, del 19,3 per cento nel solo 2021. L’Italia è al nono posto nella classifica mondiale con poco meno di 700 mila «ritocchini» su under 18, seconda dopo la Germania. Di questi, 385 mila sono «soft», le classiche punturine all’acido ...

