Non firma la lettera antifascista, la scuola la emargina: "Ho paura" (Di sabato 4 marzo 2023) Oggi, 4 marzo, sabato antifascista dell'era di Elly Schlein che va a Firenze al concentramento democratico in difesa della preside Savino che nessuno ha mai insidiato, vi racconto l'altra faccia della democrazia comunista. Sta in un altro liceo, molto più a nord, che potrebbe gemellarsi col Michelangiolo, con quasi tutti i licei del paese antifascista: lì dentro la propaganda si respira, l'educazione civica è improntata all'Agenda antifà, può comparire dipinta una stella a 5 punte nella sostanziale complicità dell'ambiente – nessuno che si prenda la briga di cancellarla, si chiamano, si evocano i testimonial giusti, militanti, nostalgici. Da qui non poteva non partire la letterina, patetica e strampalata, per la compagna collega antifascista fiorentina che sta in ambascia diciannovista: il pluralismo, ma a modo loro, la Resistenza, ...

