"Non è facile chiederlo...". Vasseur, la confessione su Leclerc: cos'è successo in qualifica (Di sabato 4 marzo 2023) Terza e quarta piazza per le Ferrari nelle qualifiche del Gp del Bahrain, primo appuntamento del nuovo mondiale di Formula 1. Un risultato che dà speranza, anche perché il gap dalle Red Bull - prima e seconda con Verstappen e Perez - è minore di quanto si potesse immaginare, soprattutto quello di Charles Leclerc, che ha conquistato la terza posizione. E anche il team-principal, Frederic Vasseur, fa filtrare un cauto ottimismo. Al termine delle qualifiche, infatti, ha commentato: "Le qualifiche sono filate lisce. Non sapevamo esattamente quale fosse la graduatoria tra i team per effetto del carico del carburante o per la regolazione del motore. Nessuno aveva un quadro chiaro, ma eravamo primi in Q1 e Q2, poi ci siamo trovati in lotta con Max nel primo stint e abbiamo deciso con Charles di tenere un set di gomme soft per domani e ritengo sia una scelta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Terza e quarta piazza per le Ferrari nelle qualifiche del Gp del Bahrain, primo appuntamento del nuovo mondiale di Formula 1. Un risultato che dà speranza, anche perché il gap dalle Red Bull - prima e seconda con Verstappen e Perez - è minore di quanto si potesse immaginare, soprattutto quello di Charles, che ha conquistato la terza posizione. E anche il team-principal, Frederic, fa filtrare un cauto ottimismo. Al termine delle qualifiche, infatti, ha commentato: "Le qualifiche sono filate lisce. Non sapevamo esattamente quale fosse la graduatoria tra i team per effetto del carico del carburante o per la regolazione del motore. Nessuno aveva un quadro chiaro, ma eravamo primi in Q1 e Q2, poi ci siamo trovati in lotta con Max nel primo stint e abbiamo deciso con Charles di tenere un set di gomme soft per domani e ritengo sia una scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Allegri: '#Pogba? Ha reagito bene, ha fatto allenamento, sta bene. Normale non abbia minutaggio, ma sono rimasto c… - ItaliaViva : 'I renziani nel Pd non è vero che non contano niente: semplicemente non esistono. Se sei renziano non sei nel Pd, f… - lorepregliasco : Visto che a posteriori tutti la fanno facile e dicono sempre che l'avevano vista lunga, lo confesso: non avevo dati… - Cesare14931834 : RT @granatiere1906: Zancan in Arsenal-Bournemounth che non si capacita come, per ben 3 volte, l'arbitro non abbia dato rigore all'Arsenal s… - 6WfRIaGRpAkl9j6 : RT @paolobucci68: a qualcuno la guerra resterà addosso per sempre e non sarà facile crescere e convivere con questa cosa. #PutinIsaWarCrimi… -