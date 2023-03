"Non è Denise Pipitone". Il test del Dna spegne le speranze (Di sabato 4 marzo 2023) La ragazza bosniaca a cui era stato prelevato un campione di saliva non è Denise Pipitone: il test del Dna ha dato esito negativo. La reazione di Piera Maggio e Pietro Pulizzi: "Siamo delusi e amareggiati" Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) La ragazza bosniaca a cui era stato prelevato un campione di saliva non è: ildel Dna ha dato esito negativo. La reazione di Piera Maggio e Pietro Pulizzi: "Siamo delusi e amareggiati"

