Non è Denise: il test sulla 20enne bosniaca è negativo. Piera Maggio: un’arancia meccanica emotiva (Di sabato 4 marzo 2023) Ancora una dolorosa delusione per mamma Piera: non è Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa l’1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, e che oggi avrebbe 23 anni, la ragazza bosniaca di nome Denisa che assomiglia alla bimba siciliana. La comparazione del dna della ragazza bosniaca con quello di Denise Pipitone ha dato esito negativo. Gli accertamenti genetici, disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello, e di cui ha dato conto ieri sera la trasmissione Quarto Grado, hanno dato esito negativo. Denisa risulterebbe domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002, data che non coincide con quella della nascita di Denise Pipitone avvenuta nel 2000. Caso Denise, ancora una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Ancora una dolorosa delusione per mamma: non èPipitone, la bambina di 4 anni scomparsa l’1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, e che oggi avrebbe 23 anni, la ragazzadi nome Denisa che assomiglia alla bimba siciliana. La comparazione del dna della ragazzacon quello diPipitone ha dato esito. Gli accertamenti genetici, disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello, e di cui ha dato conto ieri sera la trasmissione Quarto Grado, hanno dato esito. Denisa risulterebbe domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002, data che non coincide con quella della nascita diPipitone avvenuta nel 2000. Caso, ancora una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Denise, prelevato a Roma il dna di una ragazza bosniaca. La mamma della bimba scomparsa a Mazzara del Vallo: 'Siamo… - fanpage : Caso Denise Pipitone, prelevato Dna di una ragazza bosniaca Le prime parole della madre Piera Maggio - MontegrandeS : Io non ho mai smesso di credere che un giorno, Piera Maggio, possa riabbracciare la sua Denise. ????????… - SecolodItalia1 : Non è Denise: il test sulla 20enne bosniaca è negativo. Piera Maggio: un’arancia meccanica emotiva… - debora_ergas : Denisa NON è #Denise Ma perché strombazzare la notizia alla stampa prima dell'esito del DNA? Perché non pensare all… -