Non ci sono prove che Zelensky possieda una casa da 35 milioni di dollari in Florida (e altro ancora) (Di sabato 4 marzo 2023) Quanto è ricco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? Tantissimo, secondo alcuni utenti di Facebook, il leader di Kiev avrebbe un patrimonio netto superiore al miliardo di dollari. Tra i suoi asset di maggior valore ci sarebbero una villa in Florida – solo una delle sue 15 case – oltre a diversi aerei. Senza contare che – sempre stando ai post su Facebook – Zelensky potrebbe contare su uno stipendio mensile di oltre 11 milioni di dollari. Denaro che proverrebbe in gran parte dagli aiuti dei Paesi occidentali all'Ucraina per sostenerla nella guerra contro la Russia. Non è la prima volta che questa tesi viene diffusa, e Zelensky non è l'unico a essere preso di mira. Ne avevamo già parlato in questo articolo. Per chi ha fretta: Alcuni utenti ...

