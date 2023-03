No! Questo carro armato che si ribalta non è un Leopard in Ucraina (Di sabato 4 marzo 2023) Una prima accelerata per salire sulla rampa, ma è troppo debole e il carro armato non riesce ad arrivare fino in cima. Poi una seconda, più vigorosa, che gli permette di arrivare fino in fondo. Raggiunta la piattaforma del rimorchio del camion che lo doveva trasportare, si gira su un lato e cade rovinosamente. Questo è quello che si vede in un comico video che secondo diversi utenti su Facebook mostrerebbe «il primo Leopard» di quelli inviati dall’Occidente all’esercito ucraino. Mettendo in atto quella che sembra un’operazione di discredito del Paese invaso già vista altre volte, spesso diffusa tramite canali filorussi. Per chi ha fretta: Un video che circola su Facebook mostra un carro armato ribaltarsi mentre cerca di salire su un camion. Chi lo condivide ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Una prima accelerata per salire sulla rampa, ma è troppo debole e ilnon riesce ad arrivare fino in cima. Poi una seconda, più vigorosa, che gli permette di arrivare fino in fondo. Raggiunta la piattaforma del rimorchio del camion che lo doveva trasportare, si gira su un lato e cade rovinosamente.è quello che si vede in un comico video che secondo diversi utenti su Facebook mostrerebbe «il primo» di quelli inviati dall’Occidente all’esercito ucraino. Mettendo in atto quella che sembra un’operazione di discredito del Paese invaso già vista altre volte, spesso diffusa tramite canali filorussi. Per chi ha fretta: Un video che circola su Facebook mostra unrsi mentre cerca di salire su un camion. Chi lo condivide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : No, non chiedetemi “bilanci” dei 10 anni di Pontificato di #PapaFrancesco. Non è questo il tempo dei bilanci come s… - Giorgiolaporta : Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di ca… - GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - ArmandaGelsomin : RT @susy_DV7: Questo no è un gioco. A prescindere dal programma se una donna ti dice NO RIPETUTAMENTE tu ti fermi. Pier Silvio dovrebbe ch… - Sly05050111 : RT @Verykkk89: Le parolacce no e le strategie no ma questo invece è un bello spettacolo? #gfvip -