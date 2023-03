“No alla violenza fascista”, censura su quella comunista: Repubblica ormai sembra la Pravda (Di sabato 4 marzo 2023) Grande spazio, questa mattina, sui giornali di sinistra, alla manifestazione anti fascista che si svolgerà nel pomeriggio a Firenze a seguito della rissa di qualche giorno fa all’esterno di un liceo fiorentino, tra ragazzi di opposte fazioni. Nulla, o quasi, invece, sulle indagini a carico degli studenti dei Collettivi a carico degli esponenti di Azione studentesca, con otto giovani “compagni” indagati dalla Procura di Bologna anche grazie a un video che riprende le scene di violenza. “Repubblica”, in particolare, saluta il debutto della Schlein a Firenze con una paginata di giubilo, senza dedicare neanche un rigo ai fatti di Bologna. “No alla violenza fascista”, scrive “Repubblica”, ma su quella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Grande spazio, questa mattina, sui giornali di sinistra,manifestazione antiche si svolgerà nel pomeriggio a Firenze a seguito della rissa di qualche giorno fa all’esterno di un liceo fiorentino, tra ragazzi di opposte fazioni. Nulla, o quasi, invece, sulle indagini a carico degli studenti dei Collettivi a carico degli esponenti di Azione studentesca, con otto giovani “compagni” indagati dProcura di Bologna anche grazie a un video che riprende le scene di. “”, in particolare, saluta il debutto della Schlein a Firenze con una paginata di giubilo, senza dedicare neanche un rigo ai fatti di Bologna. “No”, scrive “”, ma su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : “No alla violenza fascista”: sinistra unita domani a Firenze ma il Terzo polo si spacca e Calenda non va in piazza… - marcofurfaro : Sabato saremo a Firenze con @ellyesse per partecipare alla manifestazione antifascista dopo la brutale violenza squ… - BaldinoVittoria : Le parole di #Piantedosi sono agghiaccianti e denotano un’umanità ormai sacrificata sull’altare della propaganda.… - ForzaInter : RT @SecolodItalia1: “No alla violenza fascista”, censura su quella comunista: “Repubblica” sembra la “Pravda” - SecolodItalia1 : “No alla violenza fascista”, censura su quella comunista: “Repubblica” sembra la “Pravda” -