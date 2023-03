Nima Benati | in versione Pantera Rosa fa girare la testa | la rete copre poco

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 marzo 2023)si veste tutta die fa perdere laai suoi follower, con una serie di scatti che la mostrano con delle curve da panico. Il fascino e la bellezza di alcune ragazze è davvero indescrivibile, considerando infatti come nel corso degli anni siano state in grado di mettere in luce sempre di più il proprio corpo, conche di recente è riuscita però davvero a mandare tutti quanti al manicomio. InstagramDa Bologna a Milano il passo è abbastanza breve, con i 200 km che separano il capoluogo emiliano da quello lombardo che però dovevano essere per forza percorsi dalla sensazionale, per poter diventare un simbolo della moda Italiana. Il suo fisico dunque è stato ancora una volta messo in bella mostra nei vari locali ...