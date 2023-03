Nicola Calipari: 18 anni fa la morte del funzionario del Sismi, ucciso a Baghdad dal “fuoco amico” (Di sabato 4 marzo 2023) “Nicola Calipari perdeva la vita 18 anni fa a Baghdad nel corso dell’operazione volta a liberare la giornalista italiana Giuliana Sgrena. Da valoroso servitore dello Stato ha anteposto la Patria e la liberazione di un ostaggio alla sua stessa vita. Il suo gesto è stato un generoso atto di coraggio di cui ancora oggi teniamo memoria. Nicola Calipari resterà un esempio per tutti noi”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i numerosi esponenti istituzionali a ricordare il sacrificio del funzionario del Sismi. “Calipari è stato un valoroso ed esemplare funzionario – dichiara il sottosegretario con delega ai Servizi Alfredo Mantovano – prima nella Polizia di Stato poi nei Servizi: ma quanto accaduto il 4 ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) “perdeva la vita 18fa anel corso dell’operazione volta a liberare la giornalista italiana Giuliana Sgrena. Da valoroso servitore dello Stato ha anteposto la Patria e la liberazione di un ostaggio alla sua stessa vita. Il suo gesto è stato un generoso atto di coraggio di cui ancora oggi teniamo memoria.resterà un esempio per tutti noi”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i numerosi esponenti istituzionali a ricordare il sacrificio deldel. “è stato un valoroso ed esemplare– dichiara il sottosegretario con delega ai Servizi Alfredo Mantovano – prima nella Polizia di Stato poi nei Servizi: ma quanto accaduto il 4 ...

Roma: cerimonia in ricordo di Nicola Calipari A 18 anni dalla sua scomparsa è stato ricordato oggi, con una cerimonia presso la questura di Roma, Nicola Calipari, funzionario della Polizia di Stato poi agente dei servizi segreti italiani, ucciso in tragiche circostanze il 4 marzo 2005 durante una missione di intelligence in Iraq. Mentre stava ... Anniversario scomparsa di Nicola Calipari, il ricordo del Sottosegretario Mantovano "18 anni fa Nicola Calipari veniva ucciso mentre si recava in macchina all'aeroporto di Baghdad, subito dopo aver liberato una giornalista italiana. È stato un valoroso ed esemplare funzionario, prima nella ... Oggi 4 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco 2005 - Il funzionario del Sismi Nicola Calipari muore, colpito dal 'fuoco amico', mentre sta scortando la giornalista Giuliana Sgrena all'aeroporto di Bagdad. La Sgrena, inviata in Iraq per il ... A 18 anni dalla sua scomparsa è stato ricordato oggi, con una cerimonia presso la questura di Roma,, funzionario della Polizia di Stato poi agente dei servizi segreti italiani, ucciso in tragiche circostanze il 4 marzo 2005 durante una missione di intelligence in Iraq. Mentre stava ..."18 anni faveniva ucciso mentre si recava in macchina all'aeroporto di Baghdad, subito dopo aver liberato una giornalista italiana. È stato un valoroso ed esemplare funzionario, prima nella ...2005 - Il funzionario del Sismimuore, colpito dal 'fuoco amico', mentre sta scortando la giornalista Giuliana Sgrena all'aeroporto di Bagdad. La Sgrena, inviata in Iraq per il ... Anniversario scomparsa di Nicola Calipari, il ricordo del ... Governo CALIPARI, MANTOVANO: "18 anni fa Nicola Calipari veniva ucciso mentre si recava in macchina all'aeroporto di Baghdad, subito dopo aver liberato una giornalista italiana. E' stato un valoroso ed esemplare funzionario, prim ... Diciotto anni fa l’uccisione di Calipari, Fontana “Eroico servitore dello Stato” ROMA (ITALPRESS) - Diciotto anni fa, il 4 marzo del 2005, Andrea Nicola Calipari, funzionario e agente segreto italiano, fu ucciso da soldati statunitensi, ... "18 anni fa Nicola Calipari veniva ucciso mentre si recava in macchina all'aeroporto di Baghdad, subito dopo aver liberato una giornalista italiana. E' stato un valoroso ed esemplare funzionario, prim ...ROMA (ITALPRESS) - Diciotto anni fa, il 4 marzo del 2005, Andrea Nicola Calipari, funzionario e agente segreto italiano, fu ucciso da soldati statunitensi, ...