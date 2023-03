NETFLIX, LA LEGGE DI LIDIA PÖET: UN’OCCASIONE PERDUTA (Di sabato 4 marzo 2023) Il 15 febbraio è uscita su NETFLIX la nuova serie con protagonista Matilda De Angelis intitolata “La LEGGE di LIDIA PÖET”. Serie che, implicitamente, è stata sponsorizzata dalla stessa De Angelis ospite a “Stasera c’è Cattelan” e da Fiorello su Rai 2; pubblicizzazioni delle quali non si può non nutrire più di un dubbio per le reti generaliste “messe in ginocchio” dal successo delle piattaforme negli ultimi anni. Incominciamo col dire che è basata su una storia vera e questo dovrebbe essere una buona notizia, perché il contatto con la realtà può rappresentare la buona riuscita della serie. Vengono trattate le vicende di questa donna – primo avvocato italiano – a cui viene dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione all’albo degli avvocati per il suo genere. Come ha potuto affermare la stessa De Angelis, nella ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 marzo 2023) Il 15 febbraio è uscita sula nuova serie con protagonista Matilda De Angelis intitolata “Ladi”. Serie che, implicitamente, è stata sponsorizzata dalla stessa De Angelis ospite a “Stasera c’è Cattelan” e da Fiorello su Rai 2; pubblicizzazioni delle quali non si può non nutrire più di un dubbio per le reti generaliste “messe in ginocchio” dal successo delle piattaforme negli ultimi anni. Incominciamo col dire che è basata su una storia vera e questo dovrebbe essere una buona notizia, perché il contatto con la realtà può rappresentare la buona riuscita della serie. Vengono trattate le vicende di questa donna – primo avvocato italiano – a cui viene dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione all’albo degli avvocati per il suo genere. Come ha potuto affermare la stessa De Angelis, nella ...

