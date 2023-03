“Nessuno ha alzato le mani dal volante”, uno Spalletti sereno a fine partita dopo la Lazio (Di sabato 4 marzo 2023) Uno Spalletti molto sereno a fine partita, dopo la sconfitta del suo Napoli contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ai microfoni di DAZN parla quasi esclusivamente di tattica, senza tirare in ballo angosce o altre leve emozionali che in questo momento non servono a nulla. Esordisce spiegando cosa non è andato nella partita: “Abbiamo palleggiato nella maniera più sporca di sempre, forzato le uscite laterali e loro ci lasciavano queste linee di gioco. Il problema è che dopo averlo fatto, c’era anche la possibilità di andare in mezzo ma siamo stati poco pazienti”. Non siamo riusciti ad attivare Lobotka Il Napoli ha difettato soprattutto in qualità nella creazione iniziale, non riuscendo mai a innescare Lobotka. Spalletti lo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Unomoltola sconfitta del suo Napoli contro ladi Maurizio Sarri. Ai microfoni di DAZN parla quasi esclusivamente di tattica, senza tirare in ballo angosce o altre leve emozionali che in questo momento non servono a nulla. Esordisce spiegando cosa non è andato nella: “Abbiamo palleggiato nellaera più sporca di sempre, forzato le uscite laterali e loro ci lasciavano queste linee di gioco. Il problema è cheaverlo fatto, c’era anche la possibilità di andare in mezzo ma siamo stati poco pazienti”. Non siamo riusciti ad attivare Lobotka Il Napoli ha difettato soprattutto in qualità nella creazione iniziale, non riuscendo mai a innescare Lobotka.lo ...

