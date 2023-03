Nessuna segnalazione da Frontex Meloni da Abu Dhabi rompe il silenzio

(Di sabato 4 marzo 2023) In un punto stampa dopo la missione negli Emirati Arabi Uniti il presidente del Consiglio Giorgiaparla della strage di migranti in Calabria e replica alle critiche piovute in questi giorni dalle opposizioni: "Non è arrivatacomunicazione di emergenza danoi non siamo stati avvertiti che questa imbarcazione rischiava il naufragio". Mentre sale il bilancio delle vittime, oggi 69 dopo il ritrovamento del corpo di un bambino di tre anni, la premieril. "Davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli? Il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro". Poi sulla richiesta di dimissioni del ministro Piantedosi da parte delle opposizioni: "Non fa più notizia". Punto stampa ad Abu. Seguitemi per gli ultimi aggiornamenti. https://t.co/pXTghoOTaD — ...

Giorgia Meloni respinge le accuse rivolte al governo di non aver fatto abbastanza per salvare i migranti morti nel naufragio a largo di Cutro, sottolinea che non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex, punta a riunire il prossimo consiglio dei ministri, dedicato al tema dell'immigrazione, proprio a Cutro, e liquida la richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni nei ...

