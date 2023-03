"Nessuna riconoscenza. Quelle foto...": pesantissime accuse a Luciana Littizzetto (Di sabato 4 marzo 2023) Luciana Littizzetto è finita sotto accusa perché secondo quanto denuncia Noemi Mariani, la comica le ha rubato le battute per il suo monologo della scorsa puntata di Che tempo che fa. Attraverso la sua pagina Instagram Mangiapregasbatty la Mariani, da tempo, parla con studenti e giovani impiegati che hanno difficoltà a trovare una casa o una camera in affitto. Il suo lavoro è quello di scrivere testi pubblicitari e dialoghi e sui social network attraverso il format Case da incubo. Noemi visita ogni giorno decine di siti immobiliari, seleziona gli annunci peggiori e li commenta in maniera molto ironica e divertente. E la Littizzetto la avrebbe copiata mostrando immagini di case simili a Quelle selezionate dalla Mariani e facendo praticamente le stesse battute. L'influencer è andata su tutte le furie. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023)è finita sotto accusa perché secondo quanto denuncia Noemi Mariani, la comica le ha rubato le battute per il suo monologo della scorsa puntata di Che tempo che fa. Attraverso la sua pagina Instagram Mangiapregasbatty la Mariani, da tempo, parla con studenti e giovani impiegati che hanno difficoltà a trovare una casa o una camera in affitto. Il suo lavoro è quello di scrivere testi pubblicitari e dialoghi e sui social network attraverso il format Case da incubo. Noemi visita ogni giorno decine di siti immobiliari, seleziona gli annunci peggiori e li commenta in maniera molto ironica e divertente. E lala avrebbe copiata mostrando immagini di case simili aselezionate dalla Mariani e facendo praticamente le stesse battute. L'influencer è andata su tutte le furie. ...

