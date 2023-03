"Nessuna comunicazione": strage in mare, Meloni inchioda Frontex. E su Piantedosi... (Di sabato 4 marzo 2023) Ora Giorgia Meloni torna a parlare della strage dei migranti di Crotone. "Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex", taglia corto il premier riferendosi al naufragio costato la vita a 69 migranti, il bilancio è salito dopo il ritrovamento in mare di un bimbo di tre anni. Il presidente del Consiglio ha parlato da Abu Dhabi, dove si trova in visita: "Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate - riprende Meloni -. Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Cerchiamo di essere seri. La questione è semplice nella sua tragicità. Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da Frontex non siamo stati avvertiti. Nulla di questa vicenda ha a che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Ora Giorgiatorna a parlare delladei migranti di Crotone. "Non è arrivata alcunadi emergenza da parte di", taglia corto il premier riferendosi al naufragio costato la vita a 69 migranti, il bilancio è salito dopo il ritrovamento indi un bimbo di tre anni. Il presidente del Consiglio ha parlato da Abu Dhabi, dove si trova in visita: "Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate - riprende-. Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Cerchiamo di essere seri. La questione è semplice nella sua tragicità. Non è arrivata alcunadi emergenza danon siamo stati avvertiti. Nulla di questa vicenda ha a che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romabella75 : RT @Libero_official: 'Da #Frontex nessuna comunicazione. Ma davvero in coscienza qualcuno ritiene che il governo abbia volutamente fatto mo… - Libero_official : 'Da #Frontex nessuna comunicazione. Ma davvero in coscienza qualcuno ritiene che il governo abbia volutamente fatto… - pasquitter : RT @AdrianaSpappa: #Meloni: 'non è arrivato alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex, non siamo stati av… - MarceVann : RT @AdrianaSpappa: #Meloni: 'non è arrivato alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex, non siamo stati av… - dariodangelo91 : ??#Meloni: 'Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da #Frontex, noi non siamo stati… -