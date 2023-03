Neonato ha una crisi respiratoria, i parenti picchiano a sangue il ginecologo: 'Colpito in testa con un tirapugni' (Di sabato 4 marzo 2023) Un altro caso di violenza contro i medici, l'ennesimo denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', gruppo Facebook che denuncia le aggressioni ripetute agli operatori sanitari a Napoli e ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Un altro caso di violenza contro i medici, l'ennesimo denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', gruppo Facebook che denuncia le aggressioni ripetute agli operatori sanitari a Napoli e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Neonato ha una crisi respiratoria, i parenti picchiano a sangue il ginecologo: «Colpito in testa con un tirapugni» - samiamtimet : RT @newyorker01: Quella Madonnina per riconoscenza di un nobile del ‘500 che abitava nel palazzo. Aveva infatti una scimmietta che un giorn… - Bianca34874951 : RT @fanpage: É stato scarcerato Evaristo Scalco, l’artigiano che scoccò la freccia e uccise Javier Miranda Romero Si è scusato e ha versat… - MinervaArmata : RT @newyorker01: Quella Madonnina per riconoscenza di un nobile del ‘500 che abitava nel palazzo. Aveva infatti una scimmietta che un giorn… - crm1096 : RT @newyorker01: Quella Madonnina per riconoscenza di un nobile del ‘500 che abitava nel palazzo. Aveva infatti una scimmietta che un giorn… -