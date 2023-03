Neonato ha una crisi respiratoria, ginecologo aggredito e ferito a Napoli (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ginecologo è stato aggredito e ferito all’interno del Policlinico della Seconda Università di Napoli dai parenti di un Neonato che aveva avuto una crisi respiratoria. Lo riferisce l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, gruppo Fb che denuncia le aggressioni ripetute agli operatori sanitari sul territorio napoletano. Il medico è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato medicato alla testa: non è ancora chiaro come sia stato colpito alla testa. Secondo la ricostruzione di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, tutto è iniziato quando un Neonato ha avuto una crisi respiratoria all’jnterno del nido. “Il piccolo, già con sofferenza pre e perinatale – è spiegato – è stato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoall’interno del Policlinico della Seconda Università didai parenti di unche aveva avuto una. Lo riferisce l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, gruppo Fb che denuncia le aggressioni ripetute agli operatori sanitari sul territorio napoletano. Il medico è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato medicato alla testa: non è ancora chiaro come sia stato colpito alla testa. Secondo la ricostruzione di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, tutto è iniziato quando unha avuto unaall’jnterno del nido. “Il piccolo, già con sofferenza pre e perinatale – è spiegato – è stato ...

