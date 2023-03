Nel 1965 nasce Gigi Gualco (Di sabato 4 marzo 2023) nasce nel 1965 ad Alassio (Sv) Luigi Gualco. Ha giocato con la Cremonese, conquistando 3 promozioni in serie A (1989, 1991, 1993), una promozione in serie B (1998) e un torneo Anglo-Italiano (1993). Per lui, in totale, 365 presenze e 30 reti nei due cicli, il primo dal 1985 al 1996, il secondo dal 1997 al 1999, ad oggi quarto pluripresente all-time nella storia del sodalizio grigiorosso.(@footballdata) Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 4 marzo 2023)nelad Alassio (Sv) Luigi. Ha giocato con la Cremonese, conquistando 3 promozioni in serie A (1989, 1991, 1993), una promozione in serie B (1998) e un torneo Anglo-Italiano (1993). Per lui, in totale, 365 presenze e 30 reti nei due cicli, il primo dal 1985 al 1996, il secondo dal 1997 al 1999, ad oggi quarto pluripresente all-time nella storia del sodalizio grigiorosso.(@footballdata) Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Be19995355Maria : RT @Antonio79B: 'Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri… - danieledv79 : RT @Antonio79B: 'Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri… - PaoloDosso : RT @Antonio79B: 'Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri… - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri… - TOSADORIDANIELA : RT @Roberta07love: #OnThisDay 1936 nasceva lo “scozzese al volante”, l’immenso Jim Clark. Campione del mondo di #F1 nel 1963 e 1965 con la… -