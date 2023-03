NBA, Ja Morant mostra una pistola in una live su Instagram e Memphis lo sospende due turni (Di sabato 4 marzo 2023) Ja Morant tira fuori una pistola durante una diretta su Instagram e scoppia la bufera. Il giocatore si trovava in un locale insieme a degli amici quando ha avviato la live mostrandosi in uno stato poco lucido aggravando la sua posizione esibendo una pistola. Il dubbio che possa essere un’arma giocattolo c’è ma non migliorano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Jatira fuori unadurante una diretta sue scoppia la bufera. Il giocatore si trovava in un locale insieme a degli amici quando ha avviato landosi in uno stato poco lucido aggravando la sua posizione esibendo una. Il dubbio che possa essere un’arma giocattolo c’è ma non migliorano ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FutbolDaltonico : RT @AroundTheGameIT: ?? MORANT SOSPESO Dopo la diretta IG di ieri con una pistola in mano, i Memphis Grizzlies hanno annunciato di aver sos… - BiffiLuca : RT @rprat75: L'Nba sanziona l'ultima bravata di Morant. Salterà le partite con Clippers e Lakers - 24_secondi : @memgrizz sospende @JaMorant per almeno due partite in seguito agli ultimi avvenimenti che l'hanno coinvolto. Dopo… - bball_evo : NBA ?????? - Giornata drammatica per Memphis: oltre a Morant sospeso i Grizzlies perdono per il resto della stagione B… - sportface2016 : #Basket, #Nba apre indagine su Ja #Morant: comprare sui social il video con la pistola (VIDEO) -