Naufrago di migranti a Cutro, trovato il corpo di un bambino. Sale a 69 il numero delle vittime (Di sabato 4 marzo 2023) Naufragio Cutro vittime oggi. Il bilancio delle vittime accertante del naufragio di migranti avvenuto a Cutro Sale a 69. Intorno alle cinque di questa mattina, Volontari di vigili del fuoco e protezione civile hanno rinvenuto il corpo di un bambino nelle acque del mare. Del bambino non sono state rese note le generalità, in attesa ... TAG24.

