Naufragio migranti, trovato il corpo di un bambino di 3 anni, le vittime salgono a 69 (Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue il ritrovamento di corpi restituiti dal mare. Strazianti racconti dei soccorritori che trovano i bambini. Le ricerche delle vittime proseguiranno anche nel fine settimana Leggi su corriere (Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue il ritrovamento di corpi restituiti dal mare. Strazianti racconti dei soccorritori che trovano i bambini. Le ricerche delleproseguiranno anche nel fine settimana

