Naufragio migranti | trovato corpo di un bambino in mare Vittime salgono a 69

A 5 giorni dal tragicodiavvenuto davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro , nel Crotonese, in Calabria, è stato ritrovato stamane il corpo esanime di un altro bambino. Il bilancio della strage sale ...... la dedica al presidente Sergio Mattarella per la "grande lezione di umanità" data dal capo dello Stato davanti alle bare deimorti neldi Cutro, e tre giorni prima per la ......00:09 Il bambino non aveva più di 3 anni Non aveva più di tre anni il bambino trovato morto in mare stamattina a 'Steccato' di Cutro e facente parte del gruppo divittime deldi ...

Naufragio migranti: i dubbi sulla macchina dei soccorsi. Rixi: "La Guardia Costiera non si tocca" RaiNews

CUTRO. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Il corpo si trovava sulla riva ...Sono 15 finora i minori morti nella strage del mare, 69 le vittime accertate. L’inchiesta della procura di Crotone per far luce sui mancati soccorsi ...