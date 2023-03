Naufragio migranti | trovato a riva il corpo di un bambino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella… - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - sissiisissi2 : RT @Radio1Rai: ??Strage #migranti I @vigilidelfuoco hanno trovato il corpo di un bambino. Si tratta del 15esimo minore vittima del naufragio… - emmanuel959180 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambini, e p… -

'Papà, mamma, parto per una vita migliore': l'ultimo messaggio di Mahdeh, morta a 16 anni neldi Crotone Mattarella a Crotone in raccoglimento davanti alle bare dei. L'urlo dei ...STECCATO DI CUTRO - Salgono a 69 le vittime ufficiali deldi domenica. Poco fa, intorno alle 8 del 4 marzo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l'età né l'identità. Il cadavere del piccolo sarà ...I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo dicoinvolti neldi domenica scorsa a Steccato di Cutro. Il corpo si trovava sulla riva dove, secondo quanto viene ipotizzato, era stato da poco portato dal mare. Si tratta del 15esimo ...

I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. (ANSA)