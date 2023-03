Naufragio migranti | Meloni | Non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex

(Di sabato 4 marzo 2023) Leggi Ancheal largo di Crotone: almeno 59 morti - Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi - Vertice in prefettura con Piantedosi Leggi Anche, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - toniodellolio : Il sindaco di Crotone scrive alla presidente del Consiglio: 'Se non vuole venire da premier, venga da mamma' - quelosempre : RT @ultimora_pol: Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità, colp… -

... dove si trova in visita istituzionale, ha parlato della strage deidi Cutro, nel ... Nel mentre continua ad aumentare la conta delle vittime del. Nella giornata odierna è stato ...... non siamo stati avvertiti che l'imbarcazione rischiava il'. E ancora: 'Questa vicenda ... Una volta tornata, Meloni affronterà il dossier- di cui si sta occupando lo stesso ......negli Emirati Arabi Uniti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla della strage di... noi non siamo stati avvertiti che questa imbarcazione rischiava il'. Mentre sale il ...

Migranti, Meloni: "Non siamo stati avvertiti su rischio naufragio" Adnkronos

Abu Dhabi, 4 mar. (askanews) - Abu Dhabi, 4 mar. (askanews) - "Fermo restando che quello che sappiamo noi è quello che avete sentito dal sottosegretario Mantovano", le vittime del naufragio di Cutro ...Sono le parole della premier Giorgia Meloni che, a Abu Dhabi, ha risposto così alle domande sul naufragio dei migranti a Cutro, domenica scorsa. Nel mare della Calabria sono morte oltre 60 persone.