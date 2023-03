Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - aribaus : RT @FrancescoSorzia: Le responsabilità per il naufragio di #Crotone devono essere accertate. I migranti si potevano salvare. I ministri Pia… - MicheleVesch : RT @localteamtv: Naufragio migranti, il vigile del fuoco: 'non possiamo dire che siamo abituati, è una situazione molto coinvolgente anche… -

La premier parla con i giornalisti dopo l'incontro con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. Con il loro bilaterale termina la missione della presidente del Consiglio ...Il messaggio che si legge fuori dal PalaMilone , dove è stata allestita la camera ardente con le salme dei 68morti, dice tutto suldi domenica scorsa davanti alla spiaggia di ......Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assicurato ai parenti delle vittime del... Nella tragedia del 26 febbraio, moltivenivano dall' Afghanistan , il paese che insieme ...

Naufragio migranti, il sindaco di Crotone scrive a Giorgia Meloni: "Qui è mancato il governo, è mancata lei" TGCOM

“Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma”, si legge in una lettera ...“Non si può morire così! Ognuno di noi avrebbe potuto fare di più!”. Il messaggio che si legge fuori dal PalaMilone, dove è stata allestita la camera ardente con le salme dei 68 migranti morti, dice t ...