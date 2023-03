Naufragio migranti | il sindaco di Crotone scrive a Giorgia Meloni | Qui è mancato il governo | è mancata lei | Il premier | Io sparita? Sto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - nicomar2610 : RT @ultimora_pol: Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità, colp… - robertoAsparago : @Viminale @Corriere Le consiglietei di passare qualche ora con questo pescatore di Crotone ... credo che dopo aver… -

Al termine della sua missione in India ed Emirati Arabi Uniti la premier commenta per la prima volta il tragicodi ...Con la conta delle vittime delal largo di Crotone che sale a 69 dopo il ritrovamento del corpo di un bambino di tre anni, la premier rompe il silenzio e replica alle critiche piovute in ...È la 69esima vittima delStrage dei, la procura ora indaga sui mancati soccorsi LE PAROLE SU PIANTEDOSI Fa intendere, Meloni, che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi finito ...

Naufragio migranti, il sindaco di Crotone a Meloni: "Qui è mancato il governo" | Il premier: "Io sparita Valuto di tenere il prossimo Cdm a Cutro" TGCOM

CROTONE - La squadra di pallanuoto della Rari Nantes di Crotone, che milita nel campionato di serie B, prima della partita contro l'Etna Sport prevista per le 14.30 nella piscina olimpionica, si è rec ...CROTONE - "Individuare un unico spazio comune dove poter seppellire i corpi delle persone decedute nel naufragio e realizzare in quello stesso luogo una stele commemorativa affinché la memoria di ques ...