Naufragio migranti Crotone, trovati i corpi di altri due bimbi (Di sabato 4 marzo 2023) Salgono a 70 le vittime accertate. Per i superstiti incidente probatorio. La lettera del sindaco di Crotone alla premier: 'Qui è mancato il governo'. Meloni su Facebook: 'Prego per le ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Salgono a 70 le vittime accertate. Per i superstiti incidente probatorio. La lettera del sindaco dialla premier: 'Qui è mancato il governo'. Meloni su Facebook: 'Prego per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che il ministro #Piantedosi dopo essere andato in commissione venga… - EffimeraAlkimia : RT @siriomerenda: Giorgia #Meloni parla del naufragio di Crotone...dopo una settimana di silenzio...non assumendosi nessuna responsabilità… - An_DeL : RT @salvobrunowski: Una lettura (necessaria) di @annalisacamilli come antidoto contro le tante str0nz4te ancora in giro sulla tragedia di C… -