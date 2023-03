Naufragio migranti a Crotone | trovato il corpo di un bambino di 3 anni | i morti salgono a 69

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - sbonaccini : Il Presidente Mattarella ha reso omaggio a Crotone ai migranti morti nel naufragio e ha visitato i superstiti ricov… - localteamtv : Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella… - paolacocchi2 : RT @LeleCorvi: Sfortune. Oggi su @ilmanifesto … #Naufragio #Migranti #Disumani #Piantedosi #Governo #RestiamoUmani #ilmanifesto #lelecorvi… - BrunellaCalabre : RT @Internazionale: Il 26 febbraio almeno 67 migranti sono morti a poche decine di metri dalle coste della Calabria. Da più parti si contes… -

Cutro, trovato il corpo di un bimbo I vigili del fuoco hanno trovato in mare il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo dicoinvolti neldi domenica scorsa a ......idinanzi all'indifferenza del potenti'. È questo il titolo della Via Crucische si svolgerà domenica alle ore 15, sulla spiaggia di Steccato di Cutro,a una settimana dal tragico...I vigili del fuoco hanno trovato in mare il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo dicoinvolti neldi domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta del ...

Naufragio migranti: i dubbi sulla macchina dei soccorsi. Rixi: "La Guardia Costiera non si tocca" RaiNews

È un bambino piccolo, non più di tre anni. L'hanno trovato morto in mare, a poca distanza dalla spiaggia, i volontari che da una settimana scrutano le onde insieme ai vigili del fuoco per restituire a ...Naufragio Cutro, trovato il corpo di un bimbo I vigili del fuoco hanno trovato in mare il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a ...