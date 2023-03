Naufragio | il sindaco di Crotone a Meloni | “Qui è mancato il Governo”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga aa portarla da mamma”. È quanto scrive ildi, Vincenzo Voce, in una lettera inviata al premier Giorgia. “Questo popolo – aggiunge Voce – aspettava una testimonianza della presenza dello Stato, che è arrivata altissima dal Capo dello Stato. Ma qui èil, è mancata lei presidente”. Ildi, Vincenzo Voce, invita il premiera rendere omaggio di persona alle vittime del“Abbiamo aspettato una settimana. La comunitàse – aggiunge ilnella sua lettera indirizza al premier-, colpita da un ...

Con la conta delle vittime del naufragio al largo di Crotone che sale a 69 dopo il ritrovamento del corpo di un bambino in mare. Strage di Cutro, trovato il corpo di un bambino in mare: 'Non aveva più di 3 anni'. È la 69esima vittima del naufragio. "Non l'ho letta", premette Giorgia Meloni, parlando della tragedia sulla costa calabra con i giornalisti ad Abu Dhabi. "Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate"

Sono passati sette giorni dal naufragio di Steccato di Cutro e si avvicina sempre di più il momento del lutto cittadino. Alla luce di questa triste consapevolezza, siamo a chiedere alle Autorità: al sindaco di Cutro, alla Prefetta di Crotone.