Naufragio di Cutro, trovato il corpo di un altro bambino di tre anni: le vittime salgono a 69 (Di sabato 4 marzo 2023) salgono a 69 le vittime ufficiali del Naufragio di domenica al largo delle coste di Cutro, nel Crotonese. I soccorritori hanno infatti ritrovato il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l'età né l'identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i corpi delle vittime senza identità. Naufragio di Cutro, le ricerche proseguono nel fine settimana Le ricerche dei dispersi del Naufragio di domenica, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno "ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia ...

