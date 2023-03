Naufragio di Crotone, Salvini: “Chi osa attaccare la Guardia Costiera è in malafede” (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA – “Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli scafisti. Grazie a donne e uomini di mare per la loro missione quotidiana nel salvare vite: chi osa attaccare la Guardia Costiera è in malafede”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini (foto), vice premier e segretario federale della Lega. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 marzo 2023) ROMA – “Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli scafisti. Grazie a donne e uomini di mare per la loro missione quotidiana nel salvare vite: chi osalaè in”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo(foto), vice premier e segretario federale della Lega. L'articolo L'Opinionista.

