Naufragio di Crotone | 69 vittime Il sindaco | Dal governo non una telefonata né un cenno” Meloni | “Nessuna segnalazione da Frontex | valuto il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - welikeduel : Il naufragio di Crotone al centro del reportage di Diego Bianchi in onda questa sera a #propagandalive. Ci vediam… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - Patty66509580 : #MeloniVergogna sappi che #NonMiRappresenti 'A Cutro è mancato il Governo'. L'appello del sindaco di Crotone a Melo… - PAOLAMALACRIDA : RT @giuseppelandi: È bello vedere il Presidente Sergio Mattarella commuoversi davanti le bare del naufragio di Crotone e poi andare di cors… -

Con la conta delle vittime delal largo diche sale a 69 dopo il ritrovamento del corpo di un bambino di tre anni, la premier rompe il silenzio e replica alle critiche piovute in ...... 'Non è arrivata nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, noi non siamo stati avvertiti che questa imbarcazione rischiava il'. Mentre sale il bilancio delle vittime, oggi 69 dopo il ...Leggi Anche Migranti,al largo di: almeno 59 morti - Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi - Vertice in prefettura con Piantedosi Leggi Anchemigranti, il sindaco discrive ...

Naufragio migranti, il sindaco di Crotone scrive a Giorgia Meloni: "Qui è mancato il governo, è mancata lei" TGCOM

ROMA – “Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli scafisti. Grazie a donne e uomini di mare per la loro missione quotidiana nel ...CROTONE - Salgono a 69 le vittime ufficiali del naufragio di domenica al largo delle coste di Crotone. I soccorritori hanno infatti ritrovato il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora ...