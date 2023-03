Naufragio dei migranti, Meloni: “Frontex non ci ha dato l’allarme. Faremo Cdm a Cutro” (Di sabato 4 marzo 2023) A ormai quasi una settimana dal Naufragio dei migranti a poche decine di metri da Steccato di Cutro, in Calabria, il mare restituisce ancora le vittime. Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un bambino dimeno di 3 anni e di un ragazzo dall’apparente età di 12-13 anni: sono 16 i minori che hanno perso la vita. Le vittime accertate sono al momento 70. Da Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove si trova in visita istituzionale, la premier Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Naufragio. Dopo una settimana di aspre polemiche sui mancati soccorsi che avrebbero quasi certamente salvato tutte le circa 200 vite umane dei profughi a bordo del natante proveniente dalla Turchia. I sopravvissuti, salvati dai tardivi soccorsi, sono invece appena 80. La premier ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 marzo 2023) A ormai quasi una settimana daldeia poche decine di metri da Steccato di, in Calabria, il mare restituisce ancora le vittime. Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un bambino dimeno di 3 anni e di un ragazzo dall’apparente età di 12-13 anni: sono 16 i minori che hanno perso la vita. Le vittime accertate sono al momento 70. Da Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove si trova in visita istituzionale, la premier Giorgiaha rilasciato alcune dichiarazioni sul. Dopo una settimana di aspre polemiche sui mancati soccorsi che avrebbero quasi certamente salvato tutte le circa 200 vite umane dei profughi a bordo del natante proveniente dalla Turchia. I sopravvissuti, salvati dai tardivi soccorsi, sono invece appena 80. La premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti chiede che si apra un procedimento contro Piazza pulita perché h… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - matteosalvinimi : Il drammatico naufragio in Calabria ha dei precisi mandanti morali dell’omicidio: i trafficanti di esseri umani e g… - trimpa48 : RT @iosonofil: #VincenzoVoce, sindaco di #Crotone, ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio #Meloni in cui lamenta il silenzio… - EevaRuokosalmi : RT @vaticannews_it: #SteccatoDiCutro Vincenzo è un pescatore, tra i primi a buttarsi in mare al momento della tragedia. Ha aiutato a recupe… -