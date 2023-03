Naufragio Cutro, trovato in mare il corpo di un bambino (Di sabato 4 marzo 2023) commenta Il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel Naufragio di Cutro (Crotone) è stato recuperato in mare dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera. Si tratta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) commenta Ildi unche faceva parte del gruppo di migranti coinvolti neldi(Crotone) è stato recuperato indai vigili del fuoco e dalla guardia costiera. Si tratta ...

Naufragio migranti, trovato corpo di un bambino in mare. Vittime salgono a 69 ... come si era appreso in un primo momento, il corpo del bambino rinvenuto il 4 marzo: la 69esima vittima del naufragio della scorsa domenica del barcone carico di migranti "Steccato" di Cutro, nel ... Naufragio di migranti. Domenica alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di Cutro Ha questo titolo la Via Crucis che si svolgerà domenica prossima, 5 marzo, dalle ore 15, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, a una settimana dal tragico naufragio. L'iniziativa è organizzata dagli ... Cutro, non fu soccorso ma attività di polizia. Dubbi sempre più forti Naufragio migranti: bambino morto non aveva più di tre anni (ANSA) - CUTRO, 04 MAR - Non aveva più di tre anni il bambino trovato morto in mare stamattina a "Steccato" di Cutro e facente parte del gruppo di migranti vittime del naufragio di domenica scorsa. CUTRO, MUSUMECI: FORSE "Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire. Pensarlo è criminale". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione ci ...