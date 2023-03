Naufragio Cutro, trovato in mare il corpo di un bambino - La Procura di Crotone punta all'incidente probatorio per i superstiti (Di sabato 4 marzo 2023) È quanto scrive La Gazzetta del Sud. Il pm Pasquale Festa, titolare del fascicolo, avanzerà la richiesta di incidente probatorio al gip del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola. L'obiettivo dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) È quanto scrive La Gazzetta del Sud. Il pm Pasquale Festa, titolare del fascicolo, avanzerà la richiesta dial gip del Tribunale di, Michele Ciociola. L'obiettivo dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - TizianaFerrario : Grazie Presidente!hanno gridato i crotonesi al presidente #Mattarella in visita ai sopravvissuti e in preghiera dav… - LaStampa : L'idea di Elena Stancanelli lanciata su La Stampa per manifestare contro le politiche migratorie del governo e rico… - lorenzmariapia : RT @roberta_fasani: Strano paese l’Italia , dove per un naufragio di migranti partiti dalla Turchia su una barca pagata a caro prezzo a deg… - CerasiLeonardo : RT @ilmanifesto: Oggi #Firenze va in piazza per il pestaggio fascista al liceo Michelangiolo, e #Milano per il naufragio di #Cutro . Ci sar… -