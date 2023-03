Naufragio Cutro, trovato corpo di un altro bambino: morti salgono a 69. Resta alta polemica per tragedia (Di sabato 4 marzo 2023) Sale a 69 il bilancio delle vittime accertate del Naufragio di domenica scorsa. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un altro bambino che si trovava a bordo del caicco che si è rovesciato ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 marzo 2023) Sale a 69 il bilancio delle vittime accertate deldi domenica scorsa. I vigili del fuoco hannoildi unche si trovava a bordo del caicco che si è rovesciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - TizianaFerrario : Grazie Presidente!hanno gridato i crotonesi al presidente #Mattarella in visita ai sopravvissuti e in preghiera dav… - LaStampa : L'idea di Elena Stancanelli lanciata su La Stampa per manifestare contro le politiche migratorie del governo e rico… - davideciokko : RT @ilmanifesto: Oggi #Firenze va in piazza per il pestaggio fascista al liceo Michelangiolo, e #Milano per il naufragio di #Cutro . Ci sar… - sarainthespace : RT @ilmanifesto: Oggi #Firenze va in piazza per il pestaggio fascista al liceo Michelangiolo, e #Milano per il naufragio di #Cutro . Ci sar… -