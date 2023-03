Naufragio Crotone, trovato in mare il corpo di un bambino: la 69esima vittima. Musumeci sui soccorsi: “Probabile ci sia stata qualche falla” (Di sabato 4 marzo 2023) Il corpo del bambino è stato notato da alcuni volontari che si trovavano sulla spiaggia. Si trovava ancora in mare, a distanza di quasi una settimana dalla tragedia di domenica scorsa a Steccato di Cutro. È la 69esima vittima del Naufragio del barcone carico di migranti, il 15esimo minore trovato morto. Dopo l’avvistamento, il piccolo cadavere è stato portato a riva dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco. Intanto le ricerche dei dispersi – si stima ce ne possano essere ancora tra 27 e 47 – coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno “ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra”, fa sapere la Prefettura di Crotone. Sempre a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Ildelè stato notato da alcuni volontari che si trovavano sulla spiaggia. Si trovava ancora in, a distanza di quasi una settimana dalla tragedia di domenica scorsa a Steccato di Cutro. È ladeldel barcone carico di migranti, il 15esimo minoremorto. Dopo l’avvistamento, il piccolo cadavere è stato portato a riva dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco. Intanto le ricerche dei dispersi – si stima ce ne possano essere ancora tra 27 e 47 – coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno “ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra”, fa sapere la Prefettura di. Sempre a ...

