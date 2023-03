Naufragio Crotone, trovato corpo di un bambino. Vittime salgono a 69. Proseguono polemiche (Di sabato 4 marzo 2023) salgono a 69 le Vittime ufficiali del Naufragio nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. A quasi una settimana dalla tragedia, il 4 marzo i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l'età né l'identità. Il cadavere del piccolo sarà portato al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i morti senza nome, mentre si continuano a cercare i dispersi. Intanto, resta alta la polemica per i mancati soccorsi al barcone di migranti che poi si è rovesciato davanti alla spiaggia di Cutro, in provincia di Crotone. Il governo difende la Guardia Costiera. La scrittrice Elena Stancanelli lancia l'esortazione agli studenti di presentarsi lunedì in classe con una fascia bianca in segno di lutto e di ribellione. Iniziativa ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 marzo 2023)a 69 leufficiali delnella notte tra il 25 e il 26 febbraio. A quasi una settimana dalla tragedia, il 4 marzo i soccorritori hanno rinvenuto ildi un, di cui non si conosce ancora né l'età né l'identità. Il cadavere del piccolo sarà portato al Palasport diper il riconoscimento. Sono ancora una decina i morti senza nome, mentre si continuano a cercare i dispersi. Intanto, resta alta la polemica per i mancati soccorsi al barcone di migranti che poi si è rovesciato davanti alla spiaggia di Cutro, in provincia di. Il governo difende la Guardia Costiera. La scrittrice Elena Stancanelli lancia l'esortazione agli studenti di presentarsi lunedì in classe con una fascia bianca in segno di lutto e di ribellione. Iniziativa ...

