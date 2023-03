Naufragio Crotone | trovato corpo di un altro bambino Vittime sono 70 Ancora polemiche

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 marzo 2023) Salgono a 70 leufficiali delavvenuto in Calabria nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. A quasi una settimana dalla tragedia, il 4 marzo i soccorritori hanno rinvenuto i corpi di altri due bambini: uno di circa tre anni e uno di 12-13 anni.una decina i morti senza nome, mentre si continuano a cercare i dispersi. Intanto, continua la polemica per i mancati soccorsi al barcone di migranti che poi si è rovesciato davanti alla spiaggia di Cutro, in provincia di. Il governo difende la Guardia Costiera. La Procura vuole sentire i superstiti per ricostruire quanto successo e avanzerà la richiesta di incidente probatorio. La premier Giorgia Meloni, da Abu Dhabi: "Davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli?". La scrittrice Elena Stancanelli lancia l'esortazione ...