Naufragio Crotone, lo sconforto del presidente del Comitato: "Tornati indietro di 20 anni. Si diceva mai più morti, oggi solo propaganda" (Di sabato 4 marzo 2023) Tareke Brhane è il presidente del Comitato 3 Ottobre fondato in seguito al Naufragio del 2013 in cui 368 persone morirono al largo di Lampedusa, tragedia di cui quest'anno ricorre il decennale. "Inizialmente dopo il 3 ottobre, tutti dicevano mai più morti – afferma Brhane -. Hanno messo per la prima volta un'operazione coraggiosa, Mare Nostrum, fallita dopo un anno. Siamo Tornati almeno a 20 anni prima, a vedere quello che sta accadendo adesso. Addirittura multiamo chi salva vite. Una volta si faceva a gara per salvare le vite". "Continuiamo – aggiunge – sempre solo a fare propaganda e girare intorno al problema. Si accaniscono contro le ong, che salvano vite umane". Brhane afferma anche di non vedere alcuna differenza tra un ucraino e ...

