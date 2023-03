Naufragio Crotone, l’appello del sindaco a Giorgia Meloni: “La aspettiamo da una settimana, venga a vedere i bambini morti” (Di sabato 4 marzo 2023) “Gentile presidente Meloni, abbiamo aspettato una settimana, la comunità Crotonese colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno“. Comincia così l’appello firmato dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che a ormai 7 giorni di distanza dal Naufragio del barcone di migranti costato la vita ad almeno 69 persone si rivolge direttamente alla premier Giorgia Meloni, chiedendole di venire “da madre” a vedere “i corpi dei bambini morti“. “L’ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull’ultimo cadavere di bambino ritrovato in queste ore”, dice il sindaco all’Adnkronos. “E’ un invito da madre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) “Gentile presidente, abbiamo aspettato una, la comunitàse colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno“. Comincia cosìfirmato daldi, Vincenzo Voce, che a ormai 7 giorni di distanza daldel barcone di migranti costato la vita ad almeno 69 persone si rivolge direttamente alla premier, chiedendole di venire “da madre” a“i corpi dei“. “L’ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull’ultimo cadavere di bambino ritrovato in queste ore”, dice ilall’Adnkronos. “E’ un invito da madre, ...

